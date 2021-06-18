Гаттузо не очолить Тоттенгем

Проти цього призначення були фанати шпор

Колишній тренер Наполі Дженнаро Гаттузо, який залишив Фіорентину через 23 дні після призначення, не стане головним тренером Тоттенгема.

Про це повідомляє The Athletic.

Шпори провели переговори з фахівцем, після чого відмовилися від ідеї з його призначенням.

Ймовірно, керівництво клубу відреагувало на невдоволення фанатів у зв'язку з імовірним приходом в команду Гаттузо. У соцмережах вони запустили флешмоб зі скандальними заявами фахівця, супроводжуючи їх хештегом Ні Гаттузо.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо вже погодив контракт з Тоттенгемом.

У квітні Шпори звільнили Жозе Моурінью, до кінця сезону команду тренував Раян Мейсон.