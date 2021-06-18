Гаттузо не очолить Тоттенгем

Джерело - isport.ua.
Колишній тренер Наполі Дженнаро Гаттузо, який залишив Фіорентину через 23 дні після призначення, не стане головним тренером Тоттенгема.
Про це повідомляє The Athletic.
Шпори провели переговори з фахівцем, після чого відмовилися від ідеї з його призначенням.
Ймовірно, керівництво клубу відреагувало на невдоволення фанатів у зв'язку з імовірним приходом в команду Гаттузо. У соцмережах вони запустили флешмоб зі скандальними заявами фахівця, супроводжуючи їх хештегом Ні Гаттузо.
Раніше повідомлялося, що Гаттузо вже погодив контракт з Тоттенгемом.
У квітні Шпори звільнили Жозе Моурінью, до кінця сезону команду тренував Раян Мейсон.