Джерело - sport.ua.
Колишній наставник Шахтаря і Роми Паулу Фонсека не стане новим головним тренером Тоттенгема.
Про це повідомляє Sky Sports.
Однак переговори між сторонами перервалися, і у клубі вирішили зосередитися на інших цілях.
Тепер Дженнаро Гаттузо, який несподівано залишив Фіорентину, став головним кандидатом на посаду наставника "шпор".
Новий керуючий директор футбольного клубу "шпор" Фабіо Паратічі є великим шанувальником Гаттузо і вважає це призначення більш привабливим. Паратічі раніше намагався призначити колишнього головного тренера Челсі, Ювентуса і збірної Італії Антоніо Конте, але переговори перервалися на початку червня.