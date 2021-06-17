Гаттузо може працевлаштуватися в АПЛ

Колишній наставник Шахтаря і Роми Паулу Фонсека не стане новим головним тренером Тоттенгема.

Про це повідомляє Sky Sports.

Однак переговори між сторонами перервалися, і у клубі вирішили зосередитися на інших цілях.

Тепер Дженнаро Гаттузо, який несподівано залишив Фіорентину, став головним кандидатом на посаду наставника "шпор".

Новий керуючий директор футбольного клубу "шпор" Фабіо Паратічі є великим шанувальником Гаттузо і вважає це призначення більш привабливим. Паратічі раніше намагався призначити колишнього головного тренера Челсі, Ювентуса і збірної Італії Антоніо Конте, але переговори перервалися на початку червня.