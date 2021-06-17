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Рамос пояснив відхід з Реала

Вчора 23:25 323 0
Серхіо Рамос прокоментував відхід з Реала
#Рамос, #Реал

Джерело - tribuna.com.

Захисник Серхіо Рамос не хотів покидати Реал.

Про це розповів сам футболіст.

"Я ніколи не хотів покинути Реал, хотів завжди грати тут. Клуб запропонував мені однорічний контракт зі зниженням зарплати. Я хотів контракт на два роки, заради себе і своєї сім'ї.

А потім мені повідомили, що пропозиції більше немає, час минув. Я хотів уже прийняти пропозицію, вважав, що вона ще діє, але мені сказали, що вже пізно.

У нас завжди були чудові стосунки з президентом Флорентіно Пересом, як у батька і сина. Але у всіх сімей бувають свої злети і падіння. У мене збережуться позитивні спогади про 16 років проведених тут ", - сказав Рамос.

Раніше повідомлялося, що захисник мадридського Реала Серхіо Рамос покине клуб.

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