Рамос пояснив відхід з Реала

Захисник Серхіо Рамос не хотів покидати Реал.

Про це розповів сам футболіст.

"Я ніколи не хотів покинути Реал, хотів завжди грати тут. Клуб запропонував мені однорічний контракт зі зниженням зарплати. Я хотів контракт на два роки, заради себе і своєї сім'ї.

А потім мені повідомили, що пропозиції більше немає, час минув. Я хотів уже прийняти пропозицію, вважав, що вона ще діє, але мені сказали, що вже пізно.

У нас завжди були чудові стосунки з президентом Флорентіно Пересом, як у батька і сина. Але у всіх сімей бувають свої злети і падіння. У мене збережуться позитивні спогади про 16 років проведених тут ", - сказав Рамос.