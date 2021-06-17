Вест Гем готовий продати Ярмоленка

Джерело - sport.ua.
Галатасарай проявляє предметний інтерес до вінгера Вест Гема і збірної України Андрія Ярмоленка.
Про це повідомляє Fotomac.
Керівництво "молотобійців", дізнавшись про інтерес з Туреччини, вже сповістило своїх колег з Галатасарая, що готове вести переговори щодо повноцінного продажу Ярмоленка в літнє трансферне вікно.
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У Галатасараї мають намір дочекатися результатів виборів президента клубу, які заплановані на 19 червня, після чого будуть готові почати переговори по трансферу Ярмоленка.
Контракт Ярмоленка з Вест Гемом розрахований до літа наступного року.