Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив перемогу над Північною Македонією (2:1) у другому турі Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"В першу чергу хочу привітати уболівальників з першою перемогою на цьому турнірі. Дякую за підтримку і всім, хто приїхав на стадіон і хто уболівав в Києві.

Актуально: Уболівальники обрали найкращого гравця матчу з Північною Македонією

У роздягальню нам ще подзвонив президент Володимир Зеленський - привітав команду з перемогою. Дуже приємно, що вся Україна вболіває за нас.

Така емоційна гра вийшла. Хотілося, щоб вона швидше закінчилася. В принципі команда провела 2 хороших тайму, десь була нервозність, у нас було достатньо моментів, щоб закрити гру. Коли не забиваєш моменти, пенальті ...

Хлопці десь втратили впевненість, але довели матч до кінця дуже впевнено", - сказав Шевченко.