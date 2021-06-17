Мілан викупив захисника Челсі

Фікайо Томорі став гравцем Мілана

Мілан скористався правом викупу контракту 23-річного центрального захисника Челсі Фікайо Томорі, який захищав кольори італійського клубу на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Томорі підписав контракт до червня 2025 року. Сума угоди не називається. Орієнтовна вартість футболіста складає 28 млн євро.

Минулого сезону Томорі провів за Мілан 22 матчі у всіх турнірах, де забив один гол.

Нагадаємо, Мілан готовий зробити К'єра капітаном команди після порятунку Еріксена.