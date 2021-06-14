Мілан готовий зробити К'єра капітаном команди після порятунку Еріксена

Сімон К'єра може стати новим капітаном Мілана

Захисник збірної Данії та Мілана Сімон К'єра може отримати капітанську пов'язку у складі "россонері".

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Уболівальники залишились під враженням від дій К'єра, який надав першу допомогу Крістіану Еріксену до прибуття бригади медиків, та вимагають зробити його капітаном команди.

Нинішній капітан Мілана Алессіо Романьйолі перестав регулярно потрапляти до основного складу, тоді як віцекапітан "россонері" Джанлуїджі Доннарумма взагалі вирішив покинути клуб. Акції уболівальників Мілана та Інтера, які вдячні К'єру за порятунок їхньої зірки, не залишились без уваги босів "россонері" – технічний директор клубу Паоло Мальдіні підтримує подібне рішення.

Нагадаємо, матч Данія - Фінляндія призупиняли через надзвичайну ситуацію.