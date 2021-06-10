Миколенко: Про клубні справи зараз взагалі не думаю

Захисник збірної України Віталій Миколенко повністю зосереджений на підготовці національної команди до першого матчу Євро-2020 проти Нідерландів 13 червня.

Про це заявив сам футболіст.

"У складі багато гравців Динамо? Не думаю, що варто говорити про клуби. Зараз всі в національній команді, всі захищають кольори України. Ми приїхали в збірну на позитивних емоціях, але про клубні справи зараз взагалі не думаємо, тільки Україна. Фаворити? На кожному такому турнірі одні і ті ж фаворити, складно щось додати.

Мірча Луческу? Його в Бухаресті ще не бачив, але сподіваюся, що ще побачимося перед матчем. Містер прийшов в Динамо і ми вийшли в групу Ліги чемпіонів. Думаю, це допоможе перед чемпіонатом Європи, тому що для багатьох це була перша ЛЧ.

Зараз всі гравці приблизно на одному і тому ж фізичному рівні. Ми повинні бути на піку, але гра все покаже.

У плані фізичної форми відчуваю себе дуже добре, а в моральному плані є невелике хвилювання, тому що це мій перший матч на Євро", - сказав Миколенко.