ФІФА розслідує допінг російських футболістів

ФІФА порушила справи щодо трьох російських футболістів, вони могли приймати допінг.

Про це розповіли у Російському футбольному союзі.

"Російський футбольний союз отримав з ФІФА інформацію про порушення дисциплінарних справ, пов'язаних з можливим порушенням антидопінгових правил у 2013 році, щодо двох футболістів і одного футболістки. При цьому мова не йде про гравців, які викликалися в національні збірні команди", - йдеться в повідомленні.