Наполі зацікавилось лідером збірної України

Віталій Миколенко може змінити клуб

Захисник Динамо Віталій Миколенко має шанс продовжити кар'єру у Серії А.

Про це повідомляє AreaNapoli.

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Керівництво Наполі повернулось до варіанту з придбанням Віталія Миколенка.

На такий крок італійців спонукала втрата оборонця Ельсейда Хюсая, який перебуває за крок до переходу в Лаціо. Неаполітанці готові заплатити Динамо за 22-річного українця 13-14 млн євро.

За підсумками минулого сезону Серії А, Наполі фінішував на 5-й сходинці та гарантував собі місце у Лізі Європи.