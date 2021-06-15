Наполі зацікавилось лідером збірної України

Джерело - football24.ua.
Захисник Динамо Віталій Миколенко має шанс продовжити кар'єру у Серії А.
Про це повідомляє AreaNapoli.
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Керівництво Наполі повернулось до варіанту з придбанням Віталія Миколенка.
На такий крок італійців спонукала втрата оборонця Ельсейда Хюсая, який перебуває за крок до переходу в Лаціо. Неаполітанці готові заплатити Динамо за 22-річного українця 13-14 млн євро.
За підсумками минулого сезону Серії А, Наполі фінішував на 5-й сходинці та гарантував собі місце у Лізі Європи.