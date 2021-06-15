 Наполі зацікавилось лідером збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Наполі зацікавилось лідером збірної України

Вчора 23:13 618 0
Віталій Миколенко може змінити клуб
Наполі зацікавилось лідером збірної України
#Миколенко

Джерело - football24.ua.

Захисник Динамо Віталій Миколенко має шанс продовжити кар'єру у Серії А.

Про це повідомляє AreaNapoli.

Актуально: Миколенко: Про клубні справи зараз взагалі не думаю

Керівництво Наполі повернулось до варіанту з придбанням Віталія Миколенка.

На такий крок італійців спонукала втрата оборонця Ельсейда Хюсая, який перебуває за крок до переходу в Лаціо. Неаполітанці готові заплатити Динамо за 22-річного українця 13-14 млн євро.

За підсумками минулого сезону Серії А, Наполі фінішував на 5-й сходинці та гарантував собі місце у Лізі Європи.

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