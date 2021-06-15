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УПЛ затвердила склад учасників сезону 2021/22

Сьогодні 19:25 376 0
На зборах були ухвалені важливі рішення
УПЛ затвердила склад учасників сезону 2021/22
#УПЛ

Джерело - upl.ua.

У Будинку футболу відбулися загальні збори учасників Української Прем’єр-Ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На зібранні, де були присутні президент УАФ Андрія Павелко, дирекція УПЛ, її виконавчий директор Євген Дикий та представники клубів, виключили Минай зі складу учасників змагань

Також було видано атестети решті учасникам, зокрема трьом новачкам – Вересу, Чорноморцю та Металісту 1925. Ці три клуби приєднались до Ворскли, Десни, Динамо, СК Дніпро-1, Зорі, Інгульця, Колоса, Львова, Маріуполя, Олександрії, Олімпіка, Руху та Шахтаря.

Новий сезон УПЛ розпочнеться вже 25 липня.

Раніше повідомлялося, що Минай готовий замінити Олімпік в УПЛ.

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