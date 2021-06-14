 Минай готовий замінити Олімпік в УПЛ - Севідов | Футбол | Champion.com.ua
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Минай готовий замінити Олімпік в УПЛ - Севідов

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Минай готовий замінити Олімпік в УПЛ - Севідов
#Минай, #Севідов, #УПЛ, #Олімпік

Джерело - tribuna.com.

Минай готовий замінити Олімпік в УПЛ, якщо донецький клуб виключать з турніру.

Про це розповів український тренер Олександр Севідов.

"Мені важко що-небудь говорити. Як людина, яка все життя у футболі, можу сказати, що, швидше за все, Минай готовий замінити Олімпік в УПЛ. А офіційну позицію клубу я не можу озвучувати, тому що офіційно ніякого відношення до цього клубу не маю.

Минай буде існувати. В якій лізі - це буде вирішуватися. Може бути, завтра вирішиться (15 червня в Будинку футболу пройдуть загальні збори учасників УПЛ - прим.). Я розмовляв з керівниками клубу, вони дуже переживають. Так, зовсім багато помилок, клуб же дуже молодий, але так швидко вийшов в УПЛ. Трошки не вийшло. Цьому дуже багато причин, це український футбол", - відзначив Севідов.

Нагадаємо, Севідова довічно відсторонили від футболу.

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