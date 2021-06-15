Легенда Інтера перейшов в клуб з Сан-Марино

Угода Тре Пенне з Майконом розрахованf на один сезон

Колишній захисник міланського Інтера Майкон підписав контракт з клубом з чемпіонату Сан-Марино.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іменитий бразилець став гравцем Тре Пенне. Угода з Майконом розрахована на один сезон, найближчим часом він приєднається до тренувального процесу в новому клубі.

Тре Пенне, до слова, в сезоні-2020/21 зайняв третє місце в місцевому чемпіонаті і візьме участь в Лізі конференцій.

Нагадаємо, Майкон виступав у складі Інтера з 2006-го по 2012 рік. Разом з нерадзуррі він виграв чотири чемпіонати Італії, два Кубки і три Суперкубки країни, а також Лігу чемпіонів і Клубний чемпіонат світу.

Останнім клубом 39-річного бразильця був АСД Сона з італійської Серії D.

Нагадаємо, Інтер повісив цінник на Мартінеса.