Клуб дуже дорого оцінює свого форварда

Джерело - Чемпіон.

Інтер може продати нападника Лаутаро Мартінеса цього літа, якщо отримає привабливу пропозицію.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський клуб погодиться відпустити форварда, якщо за нього запропонують не менше 90 мільйонів євро.

Клубами, які найбільше зацікавлені в покупці футболіста, вважаються Барселона, Реал і Атлетіко, однак у всіх цих команд немає такої суми на покупку Лаутаро.

У минулому сезоні Мартінес провів 38 матчів в Серії А, забив 17 голів і віддав 7 асистів. Його ціна становить 80 млн євро, згідно Transfermarkt.

Раніше, Атлетіко намагається підписати Мартінеса на прохання Сімеоне.