Українського тренера довічно усунули від футболу

Апеляційний комітет УАФ прийняв рішення у справі екстренера ФК Суми Олександра Севідова.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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Апеляційний комітет УАФ вирішив змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Олександру Севідову здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), довічно.

Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду (CAS) у міста Лозанна.