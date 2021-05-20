Джерело - uaf.ua.
Апеляційний комітет УАФ прийняв рішення у справі екстренера ФК Суми Олександра Севідова.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
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Апеляційний комітет УАФ вирішив змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Олександру Севідову здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), довічно.
Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду (CAS) у міста Лозанна.