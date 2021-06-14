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Буряк: З повагою ставлюся до Росії

Сьогодні 16:29 318 2
Леонід Буряк прокоментував нову форму збірної України
Буряк: З повагою ставлюся до Росії
#Буряк

Джерело - sport24.

Колишній тренер збірної України Леонід Буряк оцінив нову форму національної команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Як відреагував на скандальні новини з формою збірної України? Я, звичайно, не можу щось інше сказати. Все що зроблено Павелко та Українською асоціацією футболу - я з повагою ставлюся. Так, я думаю, що футбол поза політикою. У мене багато друзів у Росії, мій перший тренер був з Росії. Я з повагою ставлюся до Росії.

Я не політик, я не хочу говорити на ці теми і давати якісь оцінки. Мене цікавить футбол. Я хочу говорити тільки про футбол. Той же Черчесов - я його знаю. Ми з ним разом грали, і я до нього з повагою ставлюся.

Я не зможу плювати в ту сторону, коли нас багато пов'язувало. Як з радянським футболом, так і з російським. Так що я з повагою ставлюся, а все інше нехай політики розбираються. Але, звичайно, я з повагою ставлюся рішенням УАФ.

Чи може збірна України і Росії зустрітися на цьому Євро? Все може бути, але я про це поки не думаю. Я думаю тільки про наступні матчі. Якщо це трапиться, то прийде час і ми всі поговоримо про це", - сказав Буряк.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко заявив, що напис "Героям Слава!" буде закритий логотипом збірної України з мапою країни, тризубцем та слоганом "Слава Україні".

Нагадаємо, УЄФА заборонив Україні розміщувати на формі гасло Героям слава.

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