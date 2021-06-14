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Фонсека готовий очолити Тоттенгем

Сьогодні 12:44 305 0
Фонсека готовий очолити Тоттенгем
#АПЛ, #Тоттенгем, #Фонсека

Джерело - Чемпiон.

Паулу Фонсека прийняв пропозицію Тоттенгема стати головним тренером команди.

Актуально: Фонсека стане новим головним тренером Тоттенгема

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра в Twitter, фахівець буде оголошений новим наставником клубу протягом найближчих трьох днів.

Відзначається, що угода розрахована на три роки. Португалець буде заробляти чотири мільйони євро за сезон.

48-річний тренер раніше очолював Рому і покинув її в кінці минулого сезону. Під його керівництвом в минулому сезоні команда посіла сьоме місце в Серії A і дійшла до півфіналу Ліги Європи.

Навесні Тоттенгем звільнив Жозе Моуріньо, який згодом змінив Фонсеку в Ромі.

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