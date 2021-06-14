Фонсека готовий очолити Тоттенгем

Джерело - Чемпiон.
Паулу Фонсека прийняв пропозицію Тоттенгема стати головним тренером команди.
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Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра в Twitter, фахівець буде оголошений новим наставником клубу протягом найближчих трьох днів.
Відзначається, що угода розрахована на три роки. Португалець буде заробляти чотири мільйони євро за сезон.
48-річний тренер раніше очолював Рому і покинув її в кінці минулого сезону. Під його керівництвом в минулому сезоні команда посіла сьоме місце в Серії A і дійшла до півфіналу Ліги Європи.
Навесні Тоттенгем звільнив Жозе Моуріньо, який згодом змінив Фонсеку в Ромі.