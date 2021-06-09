Екснаставник Шахтаря очолить клуб АПЛ

Колишній головний тренер донецького Шахтаря і римської Роми Паулу Фонсека стане наступним тренером лондонського Тоттенгема.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Новий футбольний директор команди Фабіо Паратічі зацікавлений в підписанні контракту з Фонсекою, пропонуючи тому трирічний контракт - до літа 2024 року. Сам Фонсека також готовий прийняти команду відразу після підписання контракту.

Цікаво, що останнім тренером Тоттенгема був Жозе Моурінью, який покинув команду по ходу чемпіонату. Саме Моурінью змінив Фонсека на тренерському посту Роми.

Раніше, Моурінью відмовив Реалу та сфокусувався на роботі в Ромі.