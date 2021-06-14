Зеленський: Дуже сильна гра. Хлопці боролися до останньої секунди

Володимир Зеленський похвалив національну команду за гру проти Нідерландів (2:3) на Євро-2020.

Президент України написав звернення на свої сторінках у соціальних мережах.

“Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі.

А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати!

Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас”, – написав Зеленський