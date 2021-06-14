Зеленський: Дуже сильна гра. Хлопці боролися до останньої секунди

Джерело - Чемпiон.
Володимир Зеленський похвалив національну команду за гру проти Нідерландів (2:3) на Євро-2020.
Президент України написав звернення на свої сторінках у соціальних мережах.
“Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі.
А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати!
Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас”, – написав Зеленський
Наступний матч збірна України зіграє у четвер, 17 червня, проти Північної Македонії. Матч в Бухаресті розпочнеться о 16:00.