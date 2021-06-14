 Бущан: Показали хорошу гідну гру, дали бій | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020
Вчора 23:52 15662 28
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 10:04 5884
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Цуренко втратила 23 позиції
Сьогодні 09:43 113248
Євро-2020. Україна в драматичному матчі заслуговано поступилася Нідерландам
Сьогодні 08:30 989
Збірна України поступилася Нідерландам, Австрія перемогла Північну Македонію та інші новини
Сьогодні 08:00 1722
Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 04:21 8909
Нідерланди - Україна 3:2: огляд матчу
Сьогодні 03:50 2444 2
Євро-2020. Нідерланди - Україна 3:2. Як це було
Вчора 23:52 54251 1
Австрія впевнено здолала Північну Македонію на Євро-2020
Вчора 20:53 1960
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
Вчора 20:50 11157 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України Стас Лысак
Сьогодні 10:00 3205
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол Віктор Слюсаренко
Вчора 23:44 634
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2 Віктор Слюсаренко
Вчора 23:39 1330
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів Віктор Слюсаренко
Вчора 23:34 2649
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України Віктор Слюсаренко
Вчора 23:21 594
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу Valeriy Ruchka
Вчора 19:47 528
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
Вчора 14:28 1208
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
Вчора 13:13 1418
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
Вчора 11:13 4212 2
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 11:00 993
Прямі трансляції
Навколо спорту

Бущан: Показали хорошу гідну гру, дали бій

Сьогодні 10:35 185 0
Бущан прокоментував поразку в першому матчі на Євро-2020 проти Нідерландів
Бущан: Показали хорошу гідну гру, дали бій

Джерело - Чемпiон.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан не вважає себе героєм матчу.

Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020

Про це сказав сам футболіст.

"На жаль, не вийшло дотягнути і витягнути цей матч. Нічого страшного, не падаємо духом. У нас ще два матчі в групі. Показали хорошу гідну гру, дали бій. З великими надіями дивимося в майбутнє.

Герой матчу? Це дивлячись, з якого боку подивитися. Не вважаю себе героєм. Не вистачило нам, напевно, наприкінці трохи уваги. Але ми не втрачаємо віру. Готуємося до наступних матчів з підвищеною концентрацією.

Тиск трибун? Я цього не відчував. Звичайно, в перші хвилини потрібно було впоратися з тиском. Нідерланди добре контролювали м'яч, ми добре пересувалися, намагалися знайти свій момент. В цілому задоволений грою команди.

Звичайно, ми ставимо максимальні завдання, максимальні цілі. На жаль, сьогодні не вийшло кінцівка. Вірю в команду і в наше майбутнє на Євро", – сказав Бущан.

Коментарі ()