Бущан: Показали хорошу гідну гру, дали бій

Голкіпер збірної України Георгій Бущан не вважає себе героєм матчу.

Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020

Про це сказав сам футболіст.

"На жаль, не вийшло дотягнути і витягнути цей матч. Нічого страшного, не падаємо духом. У нас ще два матчі в групі. Показали хорошу гідну гру, дали бій. З великими надіями дивимося в майбутнє.

Герой матчу? Це дивлячись, з якого боку подивитися. Не вважаю себе героєм. Не вистачило нам, напевно, наприкінці трохи уваги. Але ми не втрачаємо віру. Готуємося до наступних матчів з підвищеною концентрацією.

Тиск трибун? Я цього не відчував. Звичайно, в перші хвилини потрібно було впоратися з тиском. Нідерланди добре контролювали м'яч, ми добре пересувалися, намагалися знайти свій момент. В цілому задоволений грою команди.

Звичайно, ми ставимо максимальні завдання, максимальні цілі. На жаль, сьогодні не вийшло кінцівка. Вірю в команду і в наше майбутнє на Євро", – сказав Бущан.