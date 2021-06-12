Цей матч запам'ятається епізодом за участі Еріксена

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 червня, у матчі першому туру групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Данія зустрічалася з Фінляндією.

Перший тайм матчу не порадував забитими голами. На 60-у хвилину матчу була статистика по ударах - 18:0 на користь Данії. Але на цій хвилині рахунок відкрили фіни. Через 14 хвилин данці могли відігратися, але Гойб’єрг не реалізував пенальті. Збірна Фінляндії здобула дебютну перемогу на чемпіонатах Євро.

Цей матч, перш за все, запам'ятався неприємним епізодом, який стався на 43-ій хвилині. Свідомість втратив півзахисник данської команди Крістіан Еріксен. Лікарі провели реанімацію хавбека прямо на футбольному полі. Еріксену знадобився масаж серця. Гравця відвезли до госпіталю.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група В

1 тур, 12 червня

Данія - Фінляндія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Пох’янпало

Данія: Шмейхель - Мехлу, К'єр (Вестергор 63), Крістенсен, Васс (Лаурсен 76) - Еріксен (Йенсен 43), Хейбьерг, Ділейні (Корнеліус 76) - Поульсен, Вінд (Сков Ольсен 63), Брейтуейт

Фінляндія: Градецький - впустити, О'Шонессі, Араюурі, Тойвіо, Райтала - Камара, Спарв (Шюллер 76), Луд - Пуккі (Кауко 77), Йоел Пог'янпало (Форсс 84)

Попередження: Луд 4, Спарв 51

На 74-й хвилині Хейбьерг не реалізував пенальті (воротар)