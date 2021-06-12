Євро-2020. Нідерланди - Україна: цифри та факти

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в першому турі чемпіонату Європи зіграє з командою Нідерландів. Матч відбудеться в неділю, 13 червня, на Арені Йогана Кройффа в Амстердамі. Слідкуйте за усім найцікавішим, що передує фіналу в нашому матч-центрі. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку, а LIVE гри ТУТ.

Найцікавіші факти та цифри матчу Нідерланди - Україна

Україна:

До домашнього Євро-2012 збірна України не грала у фінальних стадіях, але цей чемпіонат Європи стане для нас третім поспіль

До початку Євро-2020 українці зазнали п'ять поразок у шести матчах фінальних стадій. Винятком став дебютний поєдинок Євро-2012. Синьо-жовті розпочали з перемоги над шведами 2:1. Обидва м'ячі у Києві забив Андрій Шевченко, який нині очолює збірну. До Євро-2020 це були єдині голи українців у фінальних турнірах чемпіонатів Європи.

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На Євро-2016 під керівництвом Михайла Фоменка збірна України посіла останнє місце в групі С. Програвши з рахунком 0:2 Німеччині і Північній Ірландії, у третьому турі синьо-жовті зазнали мінімальної поразки від Польщі.

У кваліфікації Євро-2020 українці фінішували на першому місці в групі В. Вони набрали 20 очок у восьми матчах, на три бали випередивши чемпіонів Європи португальців.

Українці не потерпіли у відборі жодної поразки, здобувши шість перемог і двічі зігравши внічию. Вони увійшли в п'ятірку збірних, які жодного разу не програли в кваліфікації. Бельгія та Італія пройшли цикл без втрат, у Іспанії і Данії були нічиї.

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Українці вперше потрапили у фінальну стадію Євро напряму. У 2012 році вони виступали на чемпіонаті Європи на правах господарів, а путівку на Євро-2016 здобули через стикові матчі зі Словенією.

Українці ніколи не грали в Амстердамі. Це другий візит синьо-жовтих в Нідерланди після поразки в Роттердамі у 2008 році(3:0).

Нідерланди:

Нідерланди зіграли в фінальних стадіях дев'яти чемпіонатів Європи. Вони пропустили Євро-2016, вперше не пройшовши кваліфікацію з Євро-1984.

Збірна Нідерландів - чемпіони Європи 1988 року, це єдиний великий міжнародний трофей збірної.

На Євро-2012 - останньому чемпіонаті Європи до нинішнього - нідерландці фінішували на останньому місці в групі з Португалією, Німеччиною і Данією. Таким чином, серія поразок помаранчевих у фінальних стадіях триває чотири матчі поспіль.

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Для нідерландців це перша фінальна стадія чемпіонатів Європи і світу після бронзових медалей мундіалю 2014 року в Бразилії.

У 2019 році Нідерланди дійшли до фіналу першого розіграшу Ліги націй УЄФА, програвши Португалії(1:0).

У відборі до Євро-2020 команда Рональда Кумана посіла друге місце, пропустивши вперед Німеччину.

Статистика збірної Нідерландів в Амстердамі - В54 Н25 П32, на Йохан Кройфф Арені - В37 Н18 П12.

У чотирьох останніх матчах на стадіоні Аякса у помаранчевих чотири перемоги. З іншого боку, в 14 останніх - лише п'ять перемог (Н1 П8). У кваліфікації Євро-2020 нідерландці на Йохан Кройфф Арені поступилися Німеччині 2:3 і розгромили естонців 5:0.

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