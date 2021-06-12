Джерело - De Telegraaf.
Гравці збірної Нідерландів не будуть ставати на коліно перед початком матчів на Євро-2020.
Про це заявив капітан команди Джорджіньо Вейналдум.
"Ми вирішили цього не робити. По-перше, тому що ми не робили цього в попередніх матчах збірної, але також тому, що ми вже багато робимо для боротьби проти расизму.
Багато гравців збірної ще не робили цього. Футболісти з АПЛ схиляли коліна, інші - ні. Ми не говоримо, що робимо досить, тому що дії будуть недостатніми до тих пір, поки расизм не зникне, але ми не будемо вставати на коліно", - заявив Вейналдум.
Свій стартовий матч на Євро-2020 Нідерланди проведуть завтра, 13 червня проти України. Захисник нідерландців Маттейс Де Лігт матч пропустить.