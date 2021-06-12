Гравці збірної Нідерландів не будуть ставати на коліно перед початком матчів на Євро-2020.

Про це заявив капітан команди Джорджіньо Вейналдум.

"Ми вирішили цього не робити. По-перше, тому що ми не робили цього в попередніх матчах збірної, але також тому, що ми вже багато робимо для боротьби проти расизму.

Багато гравців збірної ще не робили цього. Футболісти з АПЛ схиляли коліна, інші - ні. Ми не говоримо, що робимо досить, тому що дії будуть недостатніми до тих пір, поки расизм не зникне, але ми не будемо вставати на коліно", - заявив Вейналдум.