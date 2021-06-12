УЄФА перевірятиме форму збірної України перед матчами Євро-2020

Слоган "Героям слава!" має бути прикритий на формі збірної України

Союз європейських футбольних асоціацій прояснив питання із формою збірної України на Євро-2020.

Про це йдеться в повідомленні організації.

"Після нашого вчорашнього повідомлення щодо цієї теми, ми хотіли б повідомити вам, що українську команду попросили прикрити доданий слоган "Героям Слава!" на внутрішній стороні коміра футболки. Це буде перевірятися делегатом матчу УЄФА перед кожним матчем", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко заявив, що напис "Героям Слава!" буде закритий логотипом збірної України з мапою країни, тризубцем та слоганом "Слава Україні".

Нагадаємо, УЄФА заборонив Україні розміщувати на формі гасло Героям слава.