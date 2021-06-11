Пластун близький до повернення у болгарський клуб

Українець хоче повернутися до колишнього клубу

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Гента Ігор Пластун знаходиться у Болгарії, де веде переговори з Лудогорцем.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Відзначається, що головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук не розраховує на футболіста, тому він може покинути бельгійський клуб.

Гент і Лудогорець вже погодили умови можливого трансферу.

30-річний Пластун приєднався до Генту у 2018 році. За цей час у складі бельгійського клубу українець зіграв 87 матчів, в яких забив 4 голи та стільки ж зробив результативних передач. За даними Transfermarkt контракт футболіста з Гентом розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, що Ігор Пластун вже грав за болгарський Лудогорець з 2016 по 2018 роки.