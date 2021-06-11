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Шахтар свій передсезонний збір проведе в Австрії

Сьогодні 19:09 180 0
22 червня оранжево-чорні прилетять до Австрії
Шахтар свій передсезонний збір проведе в Австрії
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

За відсутності гравців збірних донецький Шахтар вийде з відпустки в понеділок, 14 червня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Протягом двох днів гравці пройдуть обов'язкове медобстеження, паралельно розпочавши тренувальний процес в Києві.

22 червня оранжево-чорні прилетять до Австрії. У той же день гірники проведуть на зборі перше тренування.

Закордонний етап підготовки Шахтаря триватиме до 10 липня. У ньому заплановано 4 контрольні матчі. Дати спарингів і імена суперників клуб оголосить пізніше.

Раніше, екстренер Шахтаря може очолити клуб Першої ліги.

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