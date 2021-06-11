Джерело - sport.ua.
Новий головний тренер Реала Карло Анчелотті розраховує на Марсело.
Про це повідомляє Marca.
Він попросив залишити 33-річного бразильця в клубі ще на рік. Влітку 2022 року в нього закінчиться контракт.
Раніше, бразильський захисник Марсело повинен був покинути Реал цього літа. У клубі вважали, що гравець вже не тягне рівень Реала.
У нинішньому сезоні на рахунку Марсело 19 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких він відзначився 4 асистами.
Нагадаємо, Севілья хоче перехопити капітана Реала.