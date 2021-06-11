Чигринський може повернутися в УПЛ

Інтерес до футболіста проявляє Дніпро-1

Контракт Дмитра Чигринського з АЕКом закінчується в кінці сезону.

Про це повідомляє enwsi.gr.

Нову угоду грецький клуб захиснику поки що не пропонував.

Інтерес до Чигринського проявляє Дніпро-1. Однак для 34-річного захисника такий варіант не є пріоритетним.

Послуги Чигринського запропонували кільком клубам з Кіпру. Однак їх відлякує висока зарплата гравця і те, що він хоче відразу 2-річний контракт.

Чигринський виступає за АЕК з 2016 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 24 матчі у всіх турнірах.

Нагадаємо, Чигринський може отримати посаду в АЕКу.