Чигринський може отримати посаду в АЕКу

Джерело - football24.ua.
Захисник АЕКа Дмитро Чигринський близький до зміни амплуа по завершенні поточного сезону.
Про це повідомляє SDNA.
Українець може отримати посаду в АЕКу, якщо вирішить завершити кар'єру влітку.
Однією з причин такої пропозиції є відхід Мінаса Лісандроса з посад першого віце-президента та керівного директора АЕКа.
Чигринський зіграв 17 матчів у складі грецької команди в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.
Раніше, АЕК з Чигринським та Данченко вийшов у півфінал Кубка Греції.