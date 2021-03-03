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Чигринський може отримати посаду в АЕКу

Сьогодні 14:55 682 0
Дмитро Чигринський може змінити професію
Чигринський може отримати посаду в АЕКу
#Чигринський, #АЕК

Джерело - football24.ua.

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський близький до зміни амплуа по завершенні поточного сезону.

Про це повідомляє SDNA.

Українець може отримати посаду в АЕКу, якщо вирішить завершити кар'єру влітку.

Однією з причин такої пропозиції є відхід Мінаса Лісандроса з посад першого віце-президента та керівного директора АЕКа.

Чигринський зіграв 17 матчів у складі грецької команди в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

Раніше, АЕК з Чигринським та Данченко вийшов у півфінал Кубка Греції.

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