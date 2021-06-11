Луческу відвідає матч-відкриття Євро-2020

Фахівець отримав запрошення від Федерації футболу Туреччини

Наставник київського Динамо Мірча Луческу сьогодні в Римі відвідає матч-відкриття Євро-2020 між збірними Італії та Туреччини.

Про це повідомляє Goal.com.

Луческу отримав запрошення від Федерації футболу Туреччини, на яке відповів згодою. Мірча буде присутній у віп-ложі для почесних гостей разом з Фатіхом Терімом, який також відповів згодою на отримане запрошення.

Очікується, що перед грою Луческу та Терім відвідають тренувальний табір турецької команди, щоб підтримати футболістів.

Інші віп-персони, яким були розіслані запрошення Федерацією футболу Туреччини, не будуть присутні на стадіоні. Всі вони відмовилися від можливості відвідати матч з різних причин, починаючи від проблем зі здоров'ям, і закінчуючи обмеженнями на пересування у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, Мірча Луческу до приходу в Динамо працював головним тренером збірної Туреччини (з 2017 по 2019 роки).

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