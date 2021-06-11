Галатасарай готує трансфер Ярмоленка

Андрій Ярмоленко може змінити клуб

Галатасарай розраховує в літнє трансферне вікно підписати півзахисника Вест Гема і збірної України Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє FutbolArena.

За даними джерела, яке посилається на слова агента футболіста Вадима Шаблія, представники Галатасарая буквально кожен день виходять на зв'язок з представником Ярмоленка, щоб просунутися в питанні потенційного трансферу.

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При цьому, Шаблій підкреслив, що Ярмоленко не буде їхати в Росію, попри чутки про інтерес до нього з боку московського Спартака.

Контракт українця з Вест Гемом розрахований до літа 2022 року.

У сезоні-2020/21 Ярмоленко відіграв 24 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 3 забиті м'ячі і 5 результативних передач.