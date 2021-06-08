Ярмоленко забив 40-й гол за збірну, до, здавалося б, вічного рекорду Шевченка залишилося зовсім трішки

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, відзначившись дублем у грі проти Кіпру, забив свої 39-й і 40-й голи в складі національної команди.

Таким чином, до рекорда Шевченка, на рахунку якого 48 влучних пострілів у синьо-жовтій футболці, залишилося зовсім трішки. Ярмоленку для 40 звитяг знадобилося 94 матчі. Андрій Шевченко завершив свою кар'єру на позначці 111 ігор.

Інфогафіка: zbirna.com

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