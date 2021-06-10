Турнір відбудеться з 11 червня по 11 липня

Журналіст Нобель Арустамян отримав акредитацію на чемпіонат Європи з футболу 2020 року.

Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Спортивного оглядача Нобеля Арустамян акредитували на чемпіонат Європи з футболу. Відмінно. УЄФА спасибі. Працюємо далі ", - зазначила Захарова.

Нагадаємо, спочатку заявка Арустамян була відхилена через блокування з боку оргкомітету в Азербайджані.

Чемпіонат Європи-2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня в 11 містах по всьому континенту.