Джерело - championat.com.
Журналіст Нобель Арустамян отримав акредитацію на чемпіонат Європи з футболу 2020 року.
Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.
"Спортивного оглядача Нобеля Арустамян акредитували на чемпіонат Європи з футболу. Відмінно. УЄФА спасибі. Працюємо далі ", - зазначила Захарова.
Нагадаємо, спочатку заявка Арустамян була відхилена через блокування з боку оргкомітету в Азербайджані.
Чемпіонат Європи-2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня в 11 містах по всьому континенту.