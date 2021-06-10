УАФ веде переговори з УЄФА щодо гасла Героям Слава

УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України

В Українській асоціації футболу хочуть залишити гасло Героям слава! на формі збірної України, який заборонив Союз європейських футбольних асоціацій.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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Наразі УАФ веде з УЄФА переговори з цього питання.

Раніше стало відомо, що гасло Слава Україні! та обриси кордонів України залишуться на екіпіровці. А ось слоган Героям слава! в УЄФА зобов'язали прибрати, оскільки в поєднанні із першим, на думку організації, він несе політичний підтекст.

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