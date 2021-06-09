Назарій Русин знову змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Форвард Динамо Назарій Русин влітку змінить клуб.

Про це розповів журналіст Ігор Циганки.

"Наскільки мені відомо, Назарій Русин їде у Дніпро. Наступний сезон він, швидше за все, розпочне у футболці СК Дніпро-1", - розповів Циганик.

Актуально: Тренер Легії: Русин думав, що буде кимось важливим у команді

Назарій першу половину сезону 2021/22 провів у Динамо, зігравши лише одну гру (19 хвилин). Взимку його на рік орендувала Легія, однак форвард зіграв за команду тільки один матч в Кубку Польщі і влітку повернувся у Динамо достроково.