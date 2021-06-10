Барселона запропонувала контракт Буффону

Буффон хоче мати ігрову практику

Барселона зробила пропозицію воротарю Джанлуїджі Буффону про підписання контракту.

Про це повідомляє Sport.es.

43-річний італійський голкіпер покинув Ювентус і перебуває у статусі вільного агента. Каталонці запропонували Буффону стати другим голкіпером команди, однак гравець відмовився.

Відзначається, що пам'ятаючи свій досвід в ПСЖ, Буффон не хоче провести більшу частину сезону на лавці запасних і розраховує знайти клуб, який зможе надати йому більше ігрового часу.

Раніше повідомлялося, що Буффон може продовжити кар'єру в Бенфіці.