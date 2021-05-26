Буффон може продовжити кар'єру в Бенфіці

Італієць знаходиться в пошуках нової команди

Голкіпер туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон може перейти в чемпіонат Португалії.

Про це повідомляє A Bola.

Представник 43-річного футболіста зв'язувався з керівництвом Бенфіки. Він запропонував клубу запросити його клієнта.

Відзначається, що італієць хотів би перед завершенням кар'єри пограти в Португалії, Іспанії чи Греції.

Крім Бенфіки, також Буффон зацікавлений в переході до Севільї або Олімпіакос.

Раніше гравець повідомив, що покине туринський клуб, однак завершувати кар'єру поки не планує. Він виступав за клуб з 2001 по 2018 рік. Відігравши один сезон у складі ПСЖ, воротар влітку 2019 року повернувся до туринської команди.

У минулому сезоні 43-річний італієць провів 8 матчів у серії А, в яких пропустив 5 м'ячів.

Нагадаємо, Буффон встановив рекорд в історії Кубку Італії.