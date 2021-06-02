Моурінью відмовив Реалу та сфокусувався на роботі в Ромі

Джерело - The Telegraph.
Мадридський Реал розглядав інших кандидатів на пост головного тренера до призначення Карло Анчелотті.
Про це повідомляє The Telegraph.
"Вершкові" контактували з Жозе Моурінью, який очолює Рому.
Мадридський клуб двічі неформально зв'язувався зі своїм колишнім тренером, щоб дізнатися його до відношення до ідеї повернення в Реал.
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Португалець повідомив, що не цікавить ця ідея. Моурінью зосереджений на роботі в римському клубі.
Після відмови "вершкові" переключилися на Анчелотті.