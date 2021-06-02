Моурінью відмовив Реалу та сфокусувався на роботі в Ромі

Мадридський клуб оголосив головним тренером Карло Анчелотті

Джерело - The Telegraph.

Мадридський Реал розглядав інших кандидатів на пост головного тренера до призначення Карло Анчелотті.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Вершкові" контактували з Жозе Моурінью, який очолює Рому.

Мадридський клуб двічі неформально зв'язувався зі своїм колишнім тренером, щоб дізнатися його до відношення до ідеї повернення в Реал.

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Португалець повідомив, що не цікавить ця ідея. Моурінью зосереджений на роботі в римському клубі.

Після відмови "вершкові" переключилися на Анчелотті.

Раніше стала відома зарплата Моурінью у Ромі.