Бенфіка продала Педріньйо у Шахтар

Лісабонський клуб офіційно повідомив про трансфер

Бенфіка продала півзахисника Педріньйо в донецький Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Сума трансферу склала 18 мільйонів євро.

Бенфіка вже передала інформацію про трансфер в Комісію з ринку цінних паперів Португалії. Відповідальність за виплату платежів солідарності лісабонський клуб взяв на себе.

Тепер Педріньйо залишається пройти медогляд і підписати контракт з Шахтарем для того, щоб офіційно завершити процес переходу в донецький клуб. Таким чином, 23-річний бразилець стане першим новачком Шахтаря при новому головному тренерові, Роберто Де Дзербі. Офіційна презентація очікується 14 червня.

У нинішньому сезоні на рахунку Педріньйо 1 голи і 4 асисти в 31 матчі за Бенфіку в усіх турнірах.

Раніше, Шахтар домовився про трансфер нападника Аякса.