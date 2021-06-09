Шахтар домовився про трансфер нападника Аякса

Гірники викладуть за нападника 10 млн євро

Нападник Аякса Лассіна Траоре близький до переходу у Шахтар.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Агенти 20-річного футболіста Даан Крамп і Ревьен Канхай були в Києві, де домовилися з гірниками про умови контракту.

"Це правда, що ми були там і дуже добре поспілкувалися з Шахтарем. Зараз ми зайняті впорядкуванням всіх документів. Плани клубу і особливо тренера щодо Траоре - дуже позитивні. Лассіна повинен робити кроки до вершини через Шахтар", - сказав Крамп.

Джерело повідомляє, що між Шахтарем і Аяксом є домовленість про трансфер приблизно за 10 млн євро. Але Крамп поки не може підтвердити цю інформацію.

Transfermarkt оцінює 20-річного форварда в 6,5 млн євро, його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

На рахунку гравця 12 голів і 12 результативних передач в 31 матчі за нідерландський клуб.