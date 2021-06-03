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Керівник Манчестер Сіті вибачився за вступ до Суперліги

Сьогодні 12:11 219 0
Хальдон аль Мубарак висловився про вступ клубу у Суперлігу
Керівник Манчестер Сіті вибачився за вступ до Суперліги
#Манчестер Сіті

Джерело - ФК Манчестер Сіті.

Голова ради директорів Манчестер Сіті Хальдон аль Мубарак визнав, що був помилковим вступ клубу в європейську Суперлігу.

Про це заявив сам функціонер.

"Хочу вибачитися перед уболівальниками. Це було помилкою. Зараз я розумію, що потрібно було відразу відмовитися від участі в Суперлізі. Я дуже шкодую. Було складно. Важко було сказати "так" і "ні"," ми в справі "або" ми виходимо.

Ви можете побачити, як важко нам далося рішення вступити в турнір, а зараз видно, що ми визнаємо помилку. Ми повинні були негайно вийти з проєкту. Я прийняв остаточне рішення з цього приводу і беру на себе всю відповідальність. Це була помилка", - заявив аль Мубарак.

Нагадаємо, спочатку засновниками нового турніру виступили 12 клубів, однак Атлетіко, Інтер, Мілан, Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем згодом вийшли з даного проекту, а також направили в УЄФА Декларацію про прихильність.

Раніше, Манчестер Сіті може придбати нападника Айнтрахта Сілву.

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