Стороженко вказав завдання Металіста 1925 на сезон в УПЛ

Харківський Металіст 1925 у наступному сезоні в УПЛ має посісти 10-11 місце.

Про це заявив глава наглядової ради клубу Сергій Стороженко.

"Ми повинні дограти останній тур, провести збори засновників. На ньому ми заслухаємо звіти головного тренера, генерального директора, фінансового директора. Потім, коли будемо мати всі звіти на руках, обговоримо, яке завдання ставити в новому сезоні.

Але з урахуванням того, що наступний чемпіонат в елітному дивізіоні представлятимуть 16 клубів, на мій погляд, ми повинні поставити завдання зайняти 10-11 місце", - зазначив Стороженко.