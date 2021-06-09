Стороженко назвав бюджет Металіста 1925 на наступний сезон в УПЛ

Бюджет клубу Металіст 1925 лише у минулому сезоні був збитковим.

Про це заявив глава наглядової ради клубу Сергій Стороженко.

"Бюджет клубу в УПЛ обов'язково збільшиться. Думаю, він буде не менше 2-3 млн доларів. Ми ще не рахували.

Якщо ми говоримо про фінансовий критерій ліцензування, то клуб повинен бути не збитковим і ліквідним. Це основне. Клуб повинен жити за коштами і показати, як він живе - від паперового бюджету до останньої дочки компанії, яка бере участь в інвестиціях клубу. Ми опублікували свій бюджет за минулий рік - це був єдиний рік, коли ми були в збитках. Але це вплив пандемії, багато спонсорів втратили можливість платити за контрактами. Ми пішли на скорочення зарплат, як і в багатьох клубах світу", - зазначив Стороженко.