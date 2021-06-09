Прем'єр-ліга вирішила, як покарати клуби за вступ в Суперлігу

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті, Арсенал і Тоттенгем заплатять приблизно по 3,5 млн фунтів штрафу за участь у створенні Суперліги Європи.

Про це повідомляє Sky Sports.

Про таке рішення Прем'єр-ліга оголосить сьогодні.

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомляють, що для цих клубів будуть введені спеціальні покарання, які на команди накладуть в разі повторення ситуації з Суперлігою. Зокрема, за це з клубів зможуть зняти 30 очок в АПЛ, а також оштрафувати на 20 млн фунтів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті оновив пропозицію щодо Кейна.