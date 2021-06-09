Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті, Арсенал і Тоттенгем заплатять приблизно по 3,5 млн фунтів штрафу за участь у створенні Суперліги Європи.
Про це повідомляє Sky Sports.
Про таке рішення Прем'єр-ліга оголосить сьогодні.
Джерела, знайомі з ситуацією, повідомляють, що для цих клубів будуть введені спеціальні покарання, які на команди накладуть в разі повторення ситуації з Суперлігою. Зокрема, за це з клубів зможуть зняти 30 очок в АПЛ, а також оштрафувати на 20 млн фунтів.
Нагадаємо, Манчестер Сіті оновив пропозицію щодо Кейна.