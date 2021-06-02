Манчестер Сіті оновив пропозицію щодо Кейна

"Містяни" готові запропонувати лондонцям відразу двох атакувальних виконавців взамін

Трансферна сага навколо майбутнього лідера лондонського Тоттенгема Гаррі Кейна набирає обертів.

Манчестер Сіті вибився у лідери перегонів за нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє The Sun.

Додатково до прав на нападника Габріела Жезуса "шпори" також можуть отримати вінгера Рахіма Стерлінга. Крім того, Манчестер Сіті ще віддасть за Кейна грошову компенсацію. Посприяти потенційній угоді повинно незадоволення дуету "містян" своїм становищем у команді Гвардіоли.

На заваді обміну з доплатою можуть стати фінансові апетити Стерлінга, який на Етіхаді заробляє 300 тис фунтів на тиждень. Тоттенгем таку зарплату зірки збірної Англії не зможе потягнути.

Раніше, Тоттенгем повісив цінник на Кейна.