Челсі запропонував за Хакімі 60 млн євро

Стільки ж Інтеру готовий заплатити ПСЖ

Челсі запропонував 60 мільйонів євро за захисника Інтера Ашрафа Хакімі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Стільки ж італійцям готовий платити ПСЖ. Челсі вважається більш реальним претендентом, оскільки Інтер зацікавлений у включенні в угоду двох гравців синіх: захисників Емерсона Палмьєрі і Андреаса Крістенсена.

При цьому сам Інтер розраховує виручити на трансфер Хакімі до 80 мільйонів євро.

У минулому сезоні Ашраф забив сім голів і віддав 11 результативних передач в 45 матчах Інтера у всіх турнірах і допоміг команді Антоніо Конте впевнено стати чемпіонами Італії.

Раніше, Мілан цікавиться хавбеком Челсі.