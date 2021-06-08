Мілан цікавиться хавбеком Челсі

Зієш може продовжити кар'єру в Італії

Мілан проявляє інтерес до півзахисника Челсі Хакіма Зієша.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Россонері поки що не робили офіційної пропозиції, але переговори повинні стартувати найближчим часом.

Челсі готовий продати Зієша цього літа. Самого гравця не влаштовує кількість ігрової практики, яку він отримує в лондонському клубі.

У нинішньому сезоні на рахунку Зієша 6 голів і 4 асисти в 39 матчах за Челсі у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 38 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мілан підписав голкіпера Лілля.