Головний тренер Легії Чеслав Міхневич пояснив, чому в команді не зміг закріпитися орендований у Динамо форвард Назарій Русин.

Про це розповів сам польський спеціаліст.

"Насправді він сам вирішив, що здався. Він не адаптувався в нашій реальності, тому що думав, що буде легше. Про це свідчить заява його або його брата про те, що він потрапив в слабку лігу. Звичайно, у нас тут немає донецького Шахтаря або київського Динамо, але ліга складна і вимоглива.

Він думав, що буде кимось важливим у нашій команді, але він цього не заслужив. Інші теж були незадоволені появою нового гравця, який хотів обійти всіх в черзі на старті, але в футболі він не зробив нічого особливого.

Хтось грає краще, хтось гірше, але наші гравці побачили, що він нічим не кращий за них. Це був такай трансфер, що міг вигоріти, а міг і ні. Виявилося, що не вийшло", - сказав Міхневич.