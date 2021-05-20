 Тренер Легії: Русин думав, що буде кимось важливим у команді | Футбол | Champion.com.ua
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Тренер Легії: Русин думав, що буде кимось важливим у команді

Сьогодні 23:26 160 0
Тренер Легії прокоментував гру Назарія Русина
Тренер Легії: Русин думав, що буде кимось важливим у команді
#Легія, #Русин

Джерело - legia.net.

Головний тренер Легії Чеслав Міхневич пояснив, чому в команді не зміг закріпитися орендований у Динамо форвард Назарій Русин.

Про це розповів сам польський спеціаліст.

"Насправді він сам вирішив, що здався. Він не адаптувався в нашій реальності, тому що думав, що буде легше. Про це свідчить заява його або його брата про те, що він потрапив в слабку лігу. Звичайно, у нас тут немає донецького Шахтаря або київського Динамо, але ліга складна і вимоглива.

Він думав, що буде кимось важливим у нашій команді, але він цього не заслужив. Інші теж були незадоволені появою нового гравця, який хотів обійти всіх в черзі на старті, але в футболі він не зробив нічого особливого.

Хтось грає краще, хтось гірше, але наші гравці побачили, що він нічим не кращий за них. Це був такай трансфер, що міг вигоріти, а міг і ні. Виявилося, що не вийшло", - сказав Міхневич.

Легія орендувала Русина взимку на рік, однак форвард зіграв за команду тільки один матч в Кубку Польщі і влітку повернувся у Динамо достроково.

Нагадаємо, півзахисник Динамо покинув збірну України.

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