Агент підтвердив перехід Педріньо у Шахтар

Агент хавбека Бенфіки Педріньо Вілл Дантас підтвердив, що гравець перейде у Шахтар.

Про це розповів сам агент.

"Все погоджено, але ще не підписано. Угоди закривають тільки тоді, коли є підписи. Тому поки не можу сказати, що перехід закритий на 100%.

Не було ніяких складнощів. Дуже вдячний президенту Бенфіки, він завжди ставився до нас добре, дуже етично. Пропозиція є, тепер ми просто чекаємо укладення контракту.

Не хочу говорити про ігрові хвилини Педріньо у Бенфіці. Можливо, цей трансфер - добре для обох сторін", - сказав Дантас.