Шахтар підпише Педріньо за 18 млн євро

Джерело - sport.ua.
Шахтар досяг домовленості про перехід з атакувальним півзахисником Бенфіки Педріньо.
Про це повідомляє ESPN з посиланням на агента гравця.
Спочатку угода була оцінена в 16 млн євро, але португальський клуб підвищив запит до 18 млн євро, і Шахтар прийняв умову після кількох днів переговорів. Термін дії контракту – 5 років.
23-річний бразилець Педріньо відправиться до Києва у супроводі своїх помічників у ніч з п'ятниці на суботу (12 червня), а Шахтар офіційно представить гравця у понеділок, 14 червня.