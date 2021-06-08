Шахтар підпише Педріньо за 18 млн євро

Півзахисник Бенфіки Педріньо підпише з Шахтарем контракт на 5 років.

Шахтар досяг домовленості про перехід з атакувальним півзахисником Бенфіки Педріньо.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на агента гравця.

Спочатку угода була оцінена в 16 млн євро, але португальський клуб підвищив запит до 18 млн євро, і Шахтар прийняв умову після кількох днів переговорів. Термін дії контракту – 5 років.

23-річний бразилець Педріньо відправиться до Києва у супроводі своїх помічників у ніч з п'ятниці на суботу (12 червня), а Шахтар офіційно представить гравця у понеділок, 14 червня.

Також, Шахтар готує трансфер захисника Галатасарая.